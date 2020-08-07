У Києві закрили на карантин пекарню №8 підприємства "Київхліб" через спалах на підприємстві китайського вірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію, озвучену на брифінгу мером столиці Віталієм Кличком.

За його словами, на Київхлібі троє співробітників пекарні звернулися до медиків зі скаргами на симптоми, схожі на коронавірус.

"Тести підтвердили у них Covid-19. Після цього обстежили і протестували весь колектив-77 працівників. 37 осіб виявилися інфікованими. Цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи на самоізоляції", - розповів Віталій Кличко.

Politeka писала, що за останні 24 години в столиці України китайським вірусом заразилися 186 осіб. Це випливає з даних звіту МОЗ України. Всього станом на п'ятницю, 7 серпня, в Києві зареєстровано 8992 підтверджених випадки коронавірусу.

"Відзначилася" не тільки столиця, в Україні теж зареєстрований черговий антирекорд за кількістю хворих. Так, за добу загальне число хворих склало 1453 людини.

У мережі показали, що відбувається за стінами Одеської інфекційної лікарні під час епідемії китайського вірусу. Кадри були зроблені в перших числах серпня. Їх оприлюднила прес-служба міської ради. На записі видно лікарі в повній хімзахисту і забиті пацієнтами палати. Також показано, як хворим ставлять крапельниці і підключають до кисню, а у дворі лікарні помітна колона швидких, з 11 машин, які доставляють нових пацієнтів.

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