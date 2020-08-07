У четвер, 6 серпня, в Києві сталася масштабна пожежа

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу столичної ДСНС.

Повідомляється, що полум'я спалахнуло на відкритій місцевості між вулицями Комунальна та Заболотного (Голосіївський район Києва).

За даними прес-служби, загорілися чагарники і трав'яний настил.

Пожежникам вдалося локалізувати і загасити пожежу загальною площею 4 гектара приблизно до 17 години вечора.

Politeka писала, що в курортному селищі Затока горіла база відпочинку «Блакитний вогник». Про це повідомили очевидці в соцмережах, розмістивши відео з місця пожежі.

За словами свідків події, на одній з будівель туристичної бази тріснув дах, на ній палахкотить полум'я, осколки шиферу розлітаються по території.

Місцеві жителі кинулися своїми силами гасити пожежу. Також очевидці повідомили, що в епіцентрі вогню знаходилися газові балони, вони нібито чули звуки вибухів.

У мережі з'явилося відео, як літня одеситка влаштувала пожежу в під'їзді будинку. Відповідні кадри оприлюднили у місцевому пабліку»Підслухано Одеса".

Подія трапилася в одному з будинків на вулиці Пантелеймонівській, 64, навпроти залізничного вокзалу. Як розповіли очевидці, напередодні у пенсіонерки був конфлікт з сусідами через сміття.

Жінка обурювалася через залишене в парадній сміття і погрожувала його підпалити.

"Вона часто п'є, і в ці моменти може витворяти багато. Сміття їй заважало, хоча на ранок його обіцяли винести, але вона говорила при всіх, погрожувала його спалити. До цього пожежа була три тижні тому, вона була тверезою, чекала поки розгориться, а потім почала будити, і то не всіх», - розповіли мешканці.

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