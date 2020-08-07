У п'ятницю, 7 серпня з 22 години буде частково обмежено рух на Південному мосту

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу Київавтодору.

Повідомляється, що закриття частини моста пов'язано з ремонтом деформаційних швів і оновленням опор.

Також стало відомо, що роботи продовжаться до 28 вересня.

Працівники Київавтодору будуть працювати в напрямку Наддніпрянського шосе, тому по крайній правій смузі під час проведення робіт рух частково обмежать.

Politeka повідомляла, що мер Києва Віталій Кличко пояснив поганий стан доріг і мостів в українській столиці.

"Багато незручностей виникло через ремонт біля північного мосту. Там триває асфальтування розв'язки на перетині проспектів Степана Бандери та Героїв Сталінграда. Протягом найближчих кількох днів, там мають облаштувати три шари асфальту. До 10 серпня рух розв'язкою плануємо повністю відновити", - заявив Віталій Кличко.

На Дніпропетровщині в будь-який момент може впасти міст. Повідомляється, що міст цей знаходиться недалеко від села Солоне. Місцеві жителі безуспішно домагаються його ремонту протягом останнього року, проте поки безрезультатно.

Примітно те, що цей міст – єдиний шлях до місцевої школи, тому діти піддаються страшній небезпеці, пересуваючись по ньому. Якщо пройтися по аварійному мосту, то можна помітити великі наскрізні ями і гостру арматуру, що стирчить навколо.

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