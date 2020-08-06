У Києві дівчина побила патрульну поліцейську ногами в живіт

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу столичної поліції. 

Так, повідомляється, що киявлянка хотіла перешкодити співробітникам поліції розняти п'яну бійку однієї з компаній.

Сталася НП на вулиці Бурмистенко. П'яні забіяки заспокоюватися не хотіли навіть після того, як на місце бійки прибули правоохоронці.

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"Учасники конфлікту почали нецензурно виражатися в бік співробітників поліції. Коли патрульні стали складати адмінматеріали на правопорушників, дві дівчини почали перешкоджати їм. До однієї зі зловмисниць патрульна застосувала наручники, в цей момент її подруга почала бити поліцейську ногою в живіт", - йдеться в повідомленні поліцейських.

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