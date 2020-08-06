У Києві дівчина побила патрульну поліцейську ногами в живіт
Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу столичної поліції.
Так, повідомляється, що киявлянка хотіла перешкодити співробітникам поліції розняти п'яну бійку однієї з компаній.
Сталася НП на вулиці Бурмистенко. П'яні забіяки заспокоюватися не хотіли навіть після того, як на місце бійки прибули правоохоронці.
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"Учасники конфлікту почали нецензурно виражатися в бік співробітників поліції. Коли патрульні стали складати адмінматеріали на правопорушників, дві дівчини почали перешкоджати їм. До однієї зі зловмисниць патрульна застосувала наручники, в цей момент її подруга почала бити поліцейську ногою в живіт", - йдеться в повідомленні поліцейських.
Дівчину-поліцейську побили так сильно, що довелося викликати карету "швидкої". У підсумку, п'яних дебоширок вдалося затримати. Тепер їм світить до п'яти років тюремного ув'язнення, в разі, якщо суд доведе її провину.
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