У Києві патрульні врятували жінку від падіння з п'ятого поверху

Про це пише Politeka, посилаючись на повідомлення у Facebook прес-служби столичної поліції.

Повідомляється, що подія трапилася на вулиці Бальзака. Коли поліцейські приїхали на виклик, що надійшов, то побачили, що на рівні п'ятого поверху висить жінка, вхопилася за простирадло.

При цьому нещасна причалу, що у неї не залишилося сил триматися і вона ось-ось зірветься вниз. Правоохоронці оперативно піднялися на п'ятий поверх, зайшли до сусідів жінки, пояснивши їм про те, що трапилося.

Через балкон в їх квартирі жінку вдалося втягнути в приміщення. Виявилося, що потерпіла вирішила спуститися у двір до знайомого, проте щось пішло не так, і вона зависла на п'ятому поверсі.

Чому вона вибрала такий екстравагантний спосіб, жінка пояснить не змогла або не захотіла. Зараз її здоров'ю і життю нічого не загрожує.

Politeka писала, що поліцейська зробила зауваження пенсіонерці, яка торгувала в недозволеному місці. Про це повідомив українець у соцмережах.

"Це щось нагадує 33 рік. Бабусю не запитали, може у неї буханець хліба нема за що купити. Запам'ятайте цих героїв, вони вчинили злочин проти власного народу", - зазначив він у підписі до знімка.

На фото видно, що до літньої жінки, яка здійснювала торгівлю в недозволеному місці, підійшла поліцейська і, швидше за все, попросила покинути це місце.

В Одесі поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень. Цього разу постраждали працівниця кафе і власник бару за те, що обслуговували клієнтів без масок. Про це стало відомо з судового реєстру.

Перший випадок порушення зафіксували у закладі на Фонтанській дорозі. Дівчина-офіціантка, проігнорувала карантинні заборони і обслуговувала клієнтів без маски за що і поплатилася. На неї було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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