За останні 24 години в столиці зафіксовано 180 нових випадків китайського вірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Крім того, повідомляється, що за останню добу в столиці від коронавірусу померли три людини, а всього з початку пандемії Китайський вірус забрав життя у 142 киян.

Всього на сьогоднішній день в Києві підтвердили 8992 випадки COVID-19. Одужали з початку пандемії 3137 жителів столиці.

Politeka писала, що українців попередили про можливе посилення обмежувальних заходів на тлі епідемії. Про це екс-глава Мінекономрозвитку Тимофій Милованов написав у себе в Facebook. За його словами, вже наступного тижня чотири області можуть перевести в червону зону.

Милованов пояснив, що у Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях зростає кількість хворих на китайський вірус п'ять днів поспіль.

"Вже з Понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими ... Йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один із встановлених урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання", - попередив екс-міністр у своєму Facebook.

Колишній санітарний лікар України Святослав Протас попередив українців про небезпечний період через пандемію китайського вірусу. За його прогнозами, восени і взимку 2020-2021 року, в умовах авітамінозу і низького імунітету, в Україні можливе збільшення відсотка важких форм китайської хвороби і значне зростання смертності, адже вірус стане сильнішим.

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