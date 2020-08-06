За последние 24 часа в столице зафиксировано 180 новых случаев китайского вируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные, обнародованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Кроме того, сообщается, что за последние сутки в столице от коронавируса скончались три человека, а всего с начала пандемии китайский вирус забрал жизни у 142 киевлян.

Всего на сегодняшний день в Киеве подтвердили 8992 случая COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3137 жителей столицы.

Politeka писала, что украинцев предупредили о возможном ужесточении ограничительных мер на фоне эпидемии. Об этом экс-глава Минэкономразвития Тимофей Милованов написал у себя в Facebook. По его словам, уже на следующей неделе четыре области могут перевести в красную зону.

Милованов объяснил, что в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях растет количество больных китайским вирусом пять дней подряд.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - предупредил экс-министр в своем Facebook.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас предупредил украинцев об опасном периоде из-за пандемии китайского вируса. По его прогнозам, осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм китайской болезни и значительный рост смертности, ведь вирус станет сильнее.

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