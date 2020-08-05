На Київщині більше доби не могли знайти втекла пустельну рись

Про це пише Politeka з посиланням на Громадське.

Повідомляється, що тварина втекло з розплідника, розташованого в селі Чубинське Бориспільського району Київської області.

За словами господині розплідника, втекла рись шукали в сусідніх будинках, на полях, причому, як ДСНС, так і поліція відмовилися допомогти в пошуках, заявивши, що це не входить в коло їх обов'язків.

"Знайшли у покинутому будинку. Прибігли діти прибігли і розповіли, що бачили когось схожого на кота, але він сичить. Я зрозуміла, що це наш Лео", – розповіла жінка.

За словами власниці розплідника, пустельна рись безпечна для людей. Також жінка розповіла, яким чином сталася втеча тварини.

Рись живе в будинку при розпліднику, нещодавно жінка з родиною їхали на відпочинок, за твариною попросила доглянути своїх батьків.

Вранці, 4 серпня, вони виявили, що зникла рись. Швидше за все, йому вдалося прослизнути в напіввідчинені двері.

Politqka писала, що в Києві помітили лося, в паніці бігає по вулиці і кидається під колеса авто.

Так, повідомляється, що тварину бачили на вулиці Саперно-Слобідській. Судячи з кадрів відео, лось сильно наляканий – він бігає по довільне траєкторії і навіть кидається під колеса проїжджаючих машин.

"Водії! Тільки що на Саперно-Слобідській був помічений лось – бігає по дорозі. Будьте уважні", – попереджають автори ролика.

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