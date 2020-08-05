На Киевщине более суток не могли найти сбежавшую пустынную рысь

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Громадське.

Сообщается, что животное сбежало из питомника, расположенного в селе Чубинское Бориспольского района Киевской области.

По словам хозяйки питомника, сбежавшую рысь искали в соседних домах, на полях, причем, как ГСЧС, так и полиция отказались помочь в поисках, заявив, что это не входит в круг их обязанностей.

"Нашли в заброшенном доме. Прибежали дети прибежали и рассказали, что видели кого-то похожего на кота, но он шипит. Я поняла, что это наш Лео", – рассказала женщина.

По словам владелицы питомника, пустынная рысь для людей неопасна. Также женщина рассказала, каким образом произошел побег животного.

Рысь живет в доме при питомнике, недавно женщина с семьей уезжала на отдых, за животным попросила присмотреть своих родителей.

Утром, 4 августа, они обнаружили, что рысь исчезла. Скорее всего, ему удалось проскользнуть в полуоткрытые двери.

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Так, сообщается, что животное видели на улице Саперно-Слободской. Судя по кадрам видео, лось сильно напуган – он бегает по произвольное траектории и даже бросается под колеса проезжающих машин.

"Водители! Только что на Саперно-Слободской был замечен лось – бегает по дороге. Будьте внимательны", – предупреждают авторы ролика.

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