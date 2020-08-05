Лугова Анастасія, яка постраждала в результаті нападу рецидивіста в поїзді Укрзалізниці, повинна подавати позов про відшкодування компенсації

Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne озвучив лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Коментуючи НП, Андрій Пальчевський заявив, що в поїздах Укрзалізниці повинні бути встановлені "тривожні кнопки", системи відкривання/закривання купе і відеоспостереження.

"В поїзді у вагоні у провідника повинен бути включений телевізор, вони повинні бачити, раптом туди (в купе - ред.) заходить чоловік, який там не перебував. Тим більше, якщо це був "заєць"... Від нашого чоловічого колективу ми приносимо співчуття цій нещасній дитині (сину потерпілої - ред.), який кричав, він же зрозумів, що відбувається...", - заявив лідер партії "Перемога Пальчевського".

Політик не сумнівається, що компенсацію постраждалій Анастасії Луговий повинна відшкодувати Укрзалізниця.

"Це - Укрзалізниця (повинна платити - ред.). Без всякого сумніву. Замість того, щоб роздавати гроші цим обалдуям, які керують там... Зараз знову з'ясується, що зарплати знову будуть $2 млн. Оскільки на цю суму можна у всі поїзди поставити камери... Ми звикли до терактів в повітрі, але теракти в поїздах теж бувають. І рвонути в поїзді ще легше, тому що немає такої системи перевірки, як існує на авіаційних вокзалах. А що стосується жінки з дитиною, то вони подадуть в суд. Вони повинні вимагати дуже серйозну компенсацію, тому що постраждало двоє людей. І маму шкода, і хлопчика. І навіть тата, який зараз не в кращому стані. Він міг втратити дружину і дитину...", - додав Андрій Пальчевський в ефірі українського телеканалу.

Раніше ми розповідали, що невідомий чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді. НП сталася 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ.

Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них пробрався чоловік і почав бити жінку. Вона благала про допомогу і знайшла порятунок лише в сусідньому вагоні поїзда.

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