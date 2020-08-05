Анастасия Луговая, которая пострадала в результате нападения рецидивиста в поезде Укрзализныце, должна подавать иск о возмещении компенсации

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne озвучил лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Комментируя ЧП, Андрей Пальчевский заявил, что в поездах Укрзализныце должны быть установлены "тревожные кнопки", системы открывания/закрывания купе и видеонаблюдение.

"В поезде в вагоне у проводника должен быть включен телевизор, они должны видеть, вдруг туда (в купе - ред.) заходит мужчина, который там не находился. Тем более, если это был "заяц"... От нашего мужского коллектива мы приносим соболезнования этому несчастному ребенку (сыну пострадавшей - ред.), который кричал, он же понял, что происходит...", - заявил лидер партии "Победа Пальчевского".

Политик не сомневается, что компенсацию пострадавшей Анастасии Луговой должна возместить Укрзализныця.

"Это - Укрзализныця (должна платить - ред.). Без всякого сомнения. Вместо того, чтобы раздавать деньги этим обалдуям, которые руководят там... Сейчас опять выяснится, что зарплаты опять будут $2 млн. Так на эту сумму можно во все поезда поставить камеры... Мы привыкли к терактам в воздухе, но теракты в поездах тоже бывают. И рвануть в поезде еще легче, потому что нет такой системы проверки, как существует на авиационных вокзалах. А что касается женщины с ребенком, то они подадут в суд. Они должны требовать очень серьезной компенсации, потому что пострадало двое людей. И маму жалко, и мальчика. И даже папу, который сейчас не в лучшем состоянии. Он мог потерять жену и ребенка...", - добавил Андрей Пальчевский в эфире украинского телеканала.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде. ЧП произошло 31 июля в поезде Мариуполь-Киев.

Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину. Она молила о помощи и нашла спасение лишь в соседнем вагоне поезда.

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