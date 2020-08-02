Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, як влада з олігархами грабують простих українців

Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Землю продали, марихуану легалізували, легалізували азартні ігри, а хто питав у людей? Зараз вони продадуть залишки нашої власності», - каже Пальчевський.

Активіст переконаний, що Україна - соціальна держава, а не суспільство, як він висловився, «цих идиотиков», які ходили і розказували про лібертаріанство, самі не розуміючи, що це таке.

«Лібертаріанство – з точки зору людини - це ЧЧВ (людина людині вовк), хто не заробляє добре, той вмирає. Це невтручання держави. Але як ми можемо не втручатися, якщо у нас всі на державі зав'язано», - продовжує він.

Пальчевський пояснив, як за його переконанням працює економіка в Україні.

«Перша фаза - народ України несе гроші в бюджет, збираються мільярди доларів і друга фаза - олігархи і жлоби всі ці гроші з бюджету розпихають собі по кишенях. Ось вся модель. Перша фаза - це тарифи, житло, маленькі зарплати українців, і друга фаза - це всі ті, хто присмоктався до бюджету і тягнуть з нього», - упевнений він.

Пальчевський переконаний, що олігархи перетворили людей в економічний рабів у яких немає нічого, крім як заплатити за їжу і житло.

«А більше витрачати не треба, ні на машини, ні на розваги, ні культуру, ні літературу. А навіщо? Навіщо невільникові мрії про свободу», - підсумовує він.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому Зеленський займається не своєю справою: "Хто керує економікою насправді?".

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