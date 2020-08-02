Визначилися лідери в перегонах за крісло мера Києва

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з останнього соцопитування, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 15 липня.



Так, першим серед лідерів опинилися чинний мер столиці Віталій Кличко з 23,8% голів жителів столиці, за ним слід громадський діяч Андрій Пальчевський, з підтримкою 22,7% киян.

Якби вибори проводилися в найближчий тиждень, результати голосування виглядали б так:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Також у Центрі «ІНТЕР-АКЦІЯ» прокоментували різке зниження підтримки чинного мера Віталія Кличка жителями столиці. За словами Юрія Лагутова, причиною цього стало невиконання Кличком передвиборчих обіцянок, зокрема, що припинить часті відключення гарячої води. Крім того, він підкреслив, що 41% жителів столиці незадоволені діями чинного мера через скандали з мостами та заступником голови КМДА.

Лагутов зазначив, що рейтинг Кличка з осені 2019 року обвалився 5%, в той час як Пальчевський отримав приблизно такий же приріст своєї підтримки.

Також директор Центру "ІНТЕР-АКЦІЯ" упевнений, що з боротьби за пост градоначальника столиці ще не вибули Микола Томенко і Андрій Білецький, підтримка яких за останній час зросла на 10%.

Партійними уподобання киян розподілилися наступним чином:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

А от партію «УДАР» Віталія Кличка, за станом на середину липня, готові підтримати 10% жителів столиці.

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