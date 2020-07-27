"У нас є гроші на це"

Бюджет Києва за розміром можна порівняти з бюджетом невеликої країни, однак гроші з нього використовуються владою не за призначенням

Про це у програмі «Година Голованова» на телеканалі Україна 24 розповів український громадський діяч Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Так, на питання про те, чи планує він підвищувати зарплати водіям громадського транспорту у разі своєї перемоги на виборах мера Києва, Пальчевський відповів, що готовий це зробити.

«100% підвищимо. Немає жодних сумнівів у тому, що це треба робити», - заявив громадський діяч.

Він також розповів, що співпрацює з групою фахівців, яка вже зараз розраховує, як зробити так, щоб певні категорії громадян могли користуватися громадським транспортом безкоштовно.

«Це можна зробити, у нас є гроші на це. Я маю на увазі київський бюджет. Головне, що не зрозуміли люди, як багато грошей є у нас в бюджеті», - підкреслив Пальчевський.

Він зазначив, що мова йде про суму в районі двох мільярдів доларів, що можна порівняти з бюджетом невеликої країни.

«Якщо просто порахувати, що у нас «зникає» з цього бюджету до 20-25%...до чверті бюджету зникає в руках чиновників», - обурився Пальчевський.

Він додав, що якби гроші витрачалися за призначенням, у столиці багато чого б можна було змінити.

«Без всякого сумніву ми можемо собі це дозволити, якщо не викидати гроші», - підсумував Пальчевський.

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