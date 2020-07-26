Замість дебатів напередодні виборів в мери Києва, потрібно проявити себе в корисних справах

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив громадський діяч Андрій Пальчевський даючи відповіді на запитання глядачів в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



На питання, чи хотів би він приєднається до дебатів Верещук-Кличко, він відповів:



"Враховуючи неврівноваженість, як в боксі, я б на словесному рингу зробив би з Віталієм Володимировичем те, що він зробив би зі мною на рингу звичайному. Користуватися такою перевагою - некоректно. Мені здається, потрібно вчинити благородно - не ганьбити нікого, а вести свою програму і показати людям те, що ти можеш і вмієш", - вважає громадський діяч.

У приклад він поставив багатостраждальний Шулявський міст, який досі не добудований.



"В народній пам'яті залишиться міст Кличко - вічний недобуд, який відображає стан справ (у Києві - ред.). 5 років перекидалися і тут залишається 2-3 місяці до виборів і починається: латаються дороги, фарбуються лавки", - зазначив Пальчевський.



Раніше в одному з інтерв'ю Андрій Пальчевський заявив про неминучу поразку партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Україні

За його словами, у влади має бути синтез протилежних думок. Ідея з монобыльшістю в парламенті обернулася провалом і розчарувала українців, що вони можуть показати на виборах цієї осені.

"Не вдалося Зеленському поки, на жаль, цього зробити в масштабах держави. Він придумав собі цю моностанину - моноблок, яка "замонячить" його правління. Я думаю, що під тиском виборів, які зараз пройдуть, коли у "зелених" немає жодних шансів. У масштабах країни буде страшний холодний душ для президента країни та зеленого руху", - зазначив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, чому "гумка народного терпіння" скоро лопне.

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