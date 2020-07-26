Чинний градоначальник Києва Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський є лідерами в перегонах за крісло мера столиці

Про це стало відомо з дослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" у Києві з 13 по 15 липня.

Згідно з опублікованими даними, за Кличка готові віддати свої голоси 23,8% респондентів. Слідом за ним у рейтингу йде Пальчевський, якому віддають перевагу 22,7% учасників опитування.

Слідом за ними розташувалися такі кандидати: