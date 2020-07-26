Чинний градоначальник Києва Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський є лідерами в перегонах за крісло мера столиці

Про це стало відомо з дослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" у Києві з 13 по 15 липня.

Згідно з опублікованими даними, за Кличка готові віддати свої голоси 23,8% респондентів. Слідом за ним у рейтингу йде Пальчевський, якому віддають перевагу 22,7% учасників опитування.

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Слідом за ними розташувалися такі кандидати:

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Варто відзначити, що розрив між Кличком і Пальчевським стрімко скорочується. Глава Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов підкреслив, що рейтинг чинного градоначальника Києва знизився на 5%, в той час як Пальчевський наростив свою підтримку приблизно на таку ж цифру.

За словами Лагутова, причинами падіння рейтингу Кличко стали скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, які той обіцяв припинити. В В результаті, понад 41% киян незадоволені роботою чинного мера.

Крім того, він зазначив, що Микола Томенко і Андрій Білецький також можуть претендувати на крісло мера столиці, оскільки їх рейтинг піднявся на 10%.

Жителям столиці також запропонували відповісти на запитання, яку політичну силу вони підтримують і результати виявилися наступними:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Як видно, партія «УДАР» Кличко не потрапила в ТОП-3. Підтримка цієї політсили в липні склала 9,3%.

Нагадаємо, раніше писали, Андрій Пальчевський відбирає голоси у Зеленського та ОПЗЖ, - експерт

 