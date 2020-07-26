Чинний градоначальник Києва Віталій Кличко і громадський діяч Андрій Пальчевський є лідерами в перегонах за крісло мера столиці
Згідно з опублікованими даними, за Кличка готові віддати свої голоси 23,8% респондентів. Слідом за ним у рейтингу йде Пальчевський, якому віддають перевагу 22,7% учасників опитування.
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Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Олександр Омельченко – 3,3%
За словами Лагутова, причинами падіння рейтингу Кличко стали скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, які той обіцяв припинити. В В результаті, понад 41% киян незадоволені роботою чинного мера.
Крім того, він зазначив, що Микола Томенко і Андрій Білецький також можуть претендувати на крісло мера столиці, оскільки їх рейтинг піднявся на 10%.
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Як видно, партія «УДАР» Кличко не потрапила в ТОП-3. Підтримка цієї політсили в липні склала 9,3%.
Нагадаємо, раніше писали, Андрій Пальчевський відбирає голоси у Зеленського та ОПЗЖ, - експерт