Громадський діяч Андрій Пальчевський підрахував, скільки грошей з бюджету Києва осідають в кишенях чиновників

Він розповів про це в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Politeka.net.

"Головне, щоб люди зрозуміли, як багато грошей у нас є в бюджеті - близько двох мільярдів доларів. Це можна порівняти з бюджетами невеликої країни. Ми з економістами порахували, що "зникає" з цього бюджету до 20%-25%. Я вже великий фахівець... ви знаєте, чим страшний бізнесмен? Я завжди знаю з гіршого боку. Дивлюся: туди, туди йде, Київзеленбуд, Київблагоустрій, Київпастранс... До чверті бюджету, швидше за все, зникає в руках чиновників. Тому така конкуренція", - зазначив аналітик.

Андрій Пальчевський зазначив, що киянам можна підвищити зарплати, якщо правильно розпоряджатися бюджетними коштами. Наприклад тим, хто працює у сфері транспорту. Крім того, є можливість ввести спеціальні пільги:

"Вже група спеціалістів, на чолі з Олексієм Кущем, з якою я співпрацюю, вважає, як зробити так, щоб деякі верстви населення взагалі нічого не платили", - зазначив громадський діяч. - "Ми можемо собі дозволити це, якщо не викидати гроші".

Громадський діяч вважає, що потрібно заборонити діючим мерам витрачати бюджетні гроші на розвиток міста в останні півроку каденції. За його спостереженнями, більшу частину часу градоначальники набивають кишені, а вже під кінець терміну показують бурхливу діяльність.

"Міст, який побудував мій односадничек, ми з ним в один садочок ходили, архітектор Андрій Миргородський, рано чи пізно все одно стане мостом Миргородського, а не мостом Кличко. А мостом Кличко стане недобуд вічний, через який півміста стоїть, тому що він відображає стан справ. П'ять років веселилися, раптом залишається 3-4 місяці до виборів і починається: латаються дороги, фарбуються лавки. Іноді фарбуються так швидко, що зафарбовуються навіть пенсіонери, що там сидять", - підкреслив Пальчевський.

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