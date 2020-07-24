У Києві чергового автохаму залишили незвичайне "послання"

Про це пише Politeka, посилаючись на відео, розміщене співтовариством Київ Оперативний у соцмережі Facebook.

На кадрах видно, що один з водіїв залишив свою червону Dacia на виїзді з прибудинкової території, таким чином заблокувавши рух інших автомобілів.

Кияни, обурені такою поведінкою нахабного водія, залишили йому нецензурну записку, в якій у брутальній формі висловили своє ставлення до дій порушника.

У відповідь на те, що водій кинув свою машину в місці, де заборонена зупинка транспорту, перегородивши при цьому проїзд іншим авто, жителі столиці назвали його "під***ом". Записку з цією характеристикою" небайдужі громадяни прикріпили на лобове скло автомобіля.

Politeka повідомляла, що одесити вирішили провчити автохама, який постійно паркується в недозволеному місці і заподіює незручності мешканцям одного з житлових комплексів. Зокрема, водій «евробляхи» регулярно паркується, перекриваючи проїзд жителям ЖК «Альтаїр» за адресою Люстдорфська дорога, 55/2. Крім того, його автомобіль, залишений де-попало, перегороджує прохід до сміттєвих баків, тим самим заважає здійснювати вивезення побутових відходів сміттєприбиральної компанії.

Мешканці не раз скаржилися в поліцію і не дочекавшись відповідних дій вирішили діяти самостійно. В якості помсти вони придумали наступне рішення: обклеїли автомобіль наклейками "Я паркуюсь як му*ак" і залишили на капоті пакети зі сміттям.

А в центрі Одеси відзначився особливо нахабний водій автобуса, який припаркувався так, що перегородив майже весь тротуар і пішоходи були змушені шукати обхідні шляхи, щоб пройти. Відповідне фото оприлюднили обурені одесити в соцмережах, зазначивши, що такого хамства ще не бачили.

«Героя паркування» зафіксували днями на вулиці Рішельєвській. На кадрах видно, як білий екскурсійний автобус припаркувався практично на всю ширину тротуару, залишивши невелику відстань між стіною будівлі.

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