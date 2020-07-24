На майбутніх виборах Київського міського голови Віталія Кличка готові підтримати 23% жителів столиці, а громадського діяча Андрія Пальчевського - 22% киян.



Такі результати соцдослідження, проведеного в Києві з 13 по 15 липня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", передає Politeka.net.

ТОП ймовірних кандидатів, відповідно до рівня висловленої підтримки, виглядає наступним чином:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Як зазначив директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, з жовтня 2019 року Віталій Кличко стрімко втрачає свій рейтинг - з жовтня по липень він втратив близько 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського сильно зросла. У липні розрив між лідерами передвиборної гонки скоротився до 1%.

В результаті опитування виявилося, що більше 41% киян незадоволені роботою мера Києва. Експерт назвав головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. У чатсності він зазначив, що постійно відбуваються події, які підривають популярність нинішнього мера. Серед них можна виділити скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

Що стосується інших кандидатів, то стабільно перспективними Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Відзначається, що з такою підтримкою вони також можуть претендувати на перемогу.

Крім того, у киян запитали, яку партію вони підтримали б, якщо б голосувати потрібно було в найближчий тиждень.

Рейтинг партій вийшов таким:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Як можна помітити, партія «УДАР» нинішнього мера Віталія Кличка не потрапила в ТОП-3 – у липні її підтримують менше 10% виборців.

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