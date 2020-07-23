Вода в озерах і річках Києва все більше забруднюється

Риба-голка і медуза стали звичними мешканцями водосховищ Дніпра

Про це передає Politeka, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що цих тварин можна побачити навіть у Києві, однак нічого хорошого в цьому немає. Справа в тому, що подібні випадки говорять про катастрофічний стан водойм.

"Вода у водосховищах нагадує коктейль із всієї таблиці Менделєєва. Солоність води підвищилася, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ мешканцям морських лиманів", – заявив голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Вода в озерах і річках Києва забруднюється все більше, тому якщо раніше ту ж рибу-голку можна було побачити лише в дельті Дніпра, то зараз її повно в київських затоках.

"Щодо дрібної медузи, то це – прісноводна медуза з Південної Америки. Вона не властива нашій природі, швидше за все, потрапила в Дніпро з чийогось акваріума", – пояснили в Асоціації.

Крім того, в органіцаціі констатували, що з-за того, що Дніпро міліє і заростає катастрофічними темпами, то мілини у столичній акваторії, яких на даний момент 57, вже через три роки перетворяться на повноцінні острова.

Politeka писала, що в Йорданському озеро на Оболоні (Київ) зафіксований викид нафтопродуктів. Так, 21 липня небайдужі громадяни помітили викид нафтопродуктів в це озеро. За попереднім даними, нафтопродукти потрапили у водойму зі сторони проспекту Степана Бандери через підземну річку Почайну.

Також фахівці зафіксували різке погіршення якості повітря у Києві. Екологи виявили, що приземному шарі атмосфери над Києвом сильно перевищений допустимий рівень концентрації шкідливих речовин. Так на Бессарабській площі в 1,3 рази більше пилу. Практично по всій столиці до 1,3 разів перевищено кількість діоксиду сірки, і в 2,5-5 разів перевищені норми концентрації діоксиду азоту (скрізь, крім посади на проспекті Науки, 37). Крім того, в 1-1,7 рази перевищено вміст формальдегіду.

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