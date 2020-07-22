Госпродпотребслужба Києва взяла проби в кількох столичних бюветах з водою

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в результаті перевірки 10 бюветних комплексів з'ясувалося, що на пробах води восьми з них найденты відхилення від вимог до питної води.

"Починаючи з 20 березня, щотижня перевіряють за 10 комплексів. Дослідження виконує Київський міський лабораторний центр Моз України", – повідомив представник Госпродпотребслужбы Дмитро Байраченко.

У відомстві перерахували бювети, в яких критичні показники за санітарно-хімічними показниками, назвали їх адреси і повідомили, які відхилення від норм виявлені.

Так у бюветах на вул. Кирилівській, 99; Вітряні Гори, 2; Кобзарській, 2; перетині вулиць Ружинської та Тешебаєва та на вулиці Верховинній, 8 виявлені загальні колі-форми, яких за нормативом бути не повинно.

У бюветі на вул. Івана Виговського, 12 також виявлено загальні колі-форми, крім того, виявлено підвищений вміст заліза.

На вулиці Туполєва, 22-Б виявлені загальні колі-форми, у воді – підвищений вміст марганцю.

У бюветі по вул. Туполєва, 16-Д виявлені загальні колі-форми, також зафіксовано підвищений вміст марганцю.

Politeka повідомляла, що в одному з районів Києва вишикувалися величезні черги за водою через аварію на каналізаційному колекторі.

Так, на столичному Виноградарі сталася аварія на каналізаційному колекторі, з-за чого відключили водопостачання в десятках будинків. Тепер мешканці цих будинків вишиковуються у величезні черги до бюветів, щоб набрати додому питної води.

За словами очевидців, на колонці на вулиці Світлицького черзі досягали 50 метрів. Крім того, місцеві кажуть, що ввечері людям довелося стояти за водою на кілька годин.

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