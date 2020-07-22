У Києві знайшли два "підозрілих" валізи – біля станції метро "Вокзальна" та на площі Космонавтів

Про це інформує Politeka, посилаючись на сторінку спільноти "Київ оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що на місці події почалася евакуація людей.

"Поблизу зі станцією метро "Вокзальна" знайшли ще один підозрілий чемодан", – йдеться у повідомленні.

Про "підозрілу" валізі на площі Космонавтів (Солом'янський район столицв) пише в Facebook Dtp.kiev.ua, уточнюючи, що на місце пригоди вже приїхали поліцейські і вибухотехніки.

"У Києві на площі Космонавтів, біля підземного переходу, виявили самотній валізу з невідомим наповненням", – йдеться у повідомленні.

Politekа писала, що хвиля ПП, що охопила Україну 21 липня, поки і не думає стихати. Так, близько 17 години у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили про тимчасове обмеження роботи вокзалу. Відомо, що його працівників та пасажирів оперативно евакуювали. На вокзал прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи, які зараз перевіряють місце події.

Поліція Харківщини знову почала отримувати по електронній пошті листи з адресами об'єктів, в яких нібито закладена вибухівка.

Так, у вівторок, 21 липня, поліцейські отримали дані про мінування 208 об'єктів у місті. Невідомі повідомляли про те, що під загрозою вибуху медичні установи, гіпермаркети, торгові центри, будинки залізничного і автовокзалу, готелі, банки.

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