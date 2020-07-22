Громадський діяч Андрій Пальчевський стрімко завойовує довіру киян



Про це свідчать результати соцдослідження ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 13 по 15 липня, передає Politeka.net.

Киян запитали про те, за кого вони будуть голосувати на майбутніх виборах мера столиці. Результати вийшли наступні:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Отриману картину прокоментував директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов. Зокрема він зазначив, що з жовтня 2019 року рейтинг Віталія Кличка знижується. Так, з жовтня по липень нинішній мер втратив близько 5% підтримки, тоді як кількість прихильників Андрія Пальчевського помітно збільшилася. У липні розрив між лідерами передвиборної гонки становить всього 1%.

Експерт виділив головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Так більше 41% киян незадоволені роботою градоначальника. Постійно відбуваються події, які підривають його популярність. Серед них можна виділити скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.

Стабільно перспективними кандидатами директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» назвав Миколу Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.

У ході опитування у киян також запитали, за яку партію вони б голосували, якби вибори відбулися найближчого тижня. Результати виявилися наступними:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Показово, що партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – у липні її підтримують менше 10% виборців.

Нагадаємо, раніше Андрій Пальчевський розкрив, яким, на його думку, має бути Київ і які помилки були допущені в керівництві містом.

"Нам весь час нав'язують архаїчність: давайте посадимо більше дерев, які були, перебудуємо міст, який будували 50 років тому, такий же, тільки в десять разів дорожче. А ми повинні будувати нові готелі, лікарні, вокзали, аеропорти", зазначив Пальчевський.

Лідер партії "Перемога Пальчевського" додав, що також жителям столиці не вистачає "нормальних будинків" для житла.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як перемогти у війні з бідністю українців: "Ми відкриємо два...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський отримав високу ступінь довіри киян.

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