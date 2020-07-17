У Києві затримали чоловіка, який чіплявся до 13-річного підлітка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спільноти Київ Оперативний в Facebook.

Сталося це 16 липня в Дарницькому районі столиці. Так, ввечері, група друзів вирішила зустрітися в парку Інтернаціоналістів (серед них була дитина).

Хлопчик пішов попереду дорослих, для того, щоб постелити покривало і чекати своїх батьків з друзями.

Невідомий чоловік підійшов до підлітка і почав до нього чіплятися. Спочатку почав задавати питання "Як тебе звуть", після – наполегливо запрошував до себе додому.

Дитина злякалася неадекватної поведінки чоловіка, підвелася і втекла до батьків. Коли всі повернулися на місце події, чоловік залишався там. Батьки хлопчика викликали поліцейських і написали заяву. Ймовірного педофіла відвезли у відділення поліції.

Politeka писала, що в одному з районів міста харків'яни помітили підозрілого чоловіка, поведінка якого викликала щирі переляк і обурення.

«Харків 654» опублікував фотографії чоловіка, який йде за школяркою з розстебнутими штанами і виставленим напоказ статевим органом.

«В Харкові, по Новобаварскому району ходить креслив, який проводжає маленьких дівчаток до будинку, в процесі показує свій член», – підписав знімки автор.

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