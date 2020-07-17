У центрі Києва, на вулиці Хрещатик водій евакуатора відкрив вогонь

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на сторінку спільноти Київ Оперативний у Facebook

Спровокувало конфлікт те, що ввечері, 16 липня евакуатор підрізав автомобіль BMW. Після цього, стажист, який перебував у кабіні евакуатора, показав водієві іномарки непристойний жест, а сам водій евакуатора почав стріляти з вікна.

"Евакуатор правоохоронці затримали біля ТЦ "Гулівер". Зараз чоловіки з BMW пишуть заяви", – йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть, що водії евакуаторів настільки суворі, що на роботу без зброї не виїжджають. Користувачі також дивуються з того, що стріляли з евакуатора, а заяви в поліцію пишуть водій і пасажири BMW.

Politeka писала, що в Києві чоловік заподіяв вогнепальні поранення своєму колишньому шефові після того, як той його звільнив, не виплативши зарплату.

Так, правоохоронці повідомили, що 35-річний чоловік розстріляв на вулиці свого колишнього начальника. Нападник вважає екс-шефа винним у своєму звільнення з роботи та невиплати йому зарплати. Інцидент стався на вулиці Братиславській у Києві. Нападник влучив у правий очей і пах своєму колишньому 26-річному начальникові. Потерпілого доставили в лікарню у важкому стані.

Також у столиці 23-річний хлопець наніс ножові поранення двом неповнолітнім перехожим. Поліцейські повідомили, що київські медики передали їм інформацію про те, що з проспекту Леся Курбаса (Борщагівка) з ножовими пораненнями госпіталізовані в лікарню двоє 17-річних підлітків. Слідчо-оперативна група і патрульні поліцейські для з'ясування обставин виїхали за даною адресою.

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