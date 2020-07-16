Правоохоронці спіймали чоловіка, який все літо тероризував жінок в Києві
Як передає Politeka.net, про це Департамент карного розшуку столичної Нацполиции повідомив в офіційному Телеграм-каналі.
За даними МВС, 46-річний чоловік кілька разів намагався зґвалтувати жінок у безлюдних місцях у Голосіївському районі. У нього вже були судимості за хуліганство, пограбування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
"Серед білого дня підходив ззаду до вибраних жертв-жінка і, холоднокровно, переслідуючи тварина бажання, накидував ремінь на шию та обличчя тендітних дівчат. Надалі, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував йти в ліс чи інше потаємне місце", - йдеться в повідомленні.
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Затриманому киянину вже вручили підозру у вчиненні неодноразових замахів на зґвалтування. Суд постановив утримувати чоловіка під вартою, поки йде слідство. Прес-служба поліції показала обличчя підозрюваного в надії, що інші жертви впізнають його і звернуться до правоохоронців.
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