Правоохоронці спіймали чоловіка, який все літо тероризував жінок в Києві

Як передає Politeka.net, про це Департамент карного розшуку столичної Нацполиции повідомив в офіційному Телеграм-каналі.

За даними МВС, 46-річний чоловік кілька разів намагався зґвалтувати жінок у безлюдних місцях у Голосіївському районі. У нього вже були судимості за хуліганство, пограбування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

"Серед білого дня підходив ззаду до вибраних жертв-жінка і, холоднокровно, переслідуючи тварина бажання, накидував ремінь на шию та обличчя тендітних дівчат. Надалі, застосовуючи грубу фізичну силу, змушував йти в ліс чи інше потаємне місце", - йдеться в повідомленні.

Затриманому киянину вже вручили підозру у вчиненні неодноразових замахів на зґвалтування. Суд постановив утримувати чоловіка під вартою, поки йде слідство. Прес-служба поліції показала обличчя підозрюваного в надії, що інші жертви впізнають його і звернуться до правоохоронців.

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