Суд закрив справу проти Людмили Костенко, яку зупинили разом з колишнім заступником голови КМДА Володимиром Слончаком

Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явилося судове рішення, яке опублікувало спільнота "Київ Оперативний" у Facebook.

У квітні розгорівся скандал з Володимиром Слончаком і Людмилою Костенка, заступника голови постійної комісії КМДА з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Остання їхала за кермом у нетверезому стані і попався правоохоронцям. Слончак, в свою чергу, накинувся на поліцейських з кулаками, за що і був затриманий. Сама ж Костенко відмовилася проходити тест на алкогольне сп'яніння.

"Патрульні вирішили залучити до відповідальності «царьків», які порушили ПДР. Дуже гучна справа було. Навіть сам Кличко коментував цю ситуацію і сказав, що все буде за буквою закону. По суті - так, по закону, але по дуже вибірковому, для своїх - для «царьків»", - пишуть автори.

У Солом'янському суді суддя Горбатовська закрила справу про водіння в нетверезому вигляді. Вона вирішила відпустити Людмилу Костенко без серйозного покарання, навіть незважаючи на широкий резонанс в ЗМІ.

"Вирішила передати її на поруки трудового колективу ТОВ «Піта-хліб», тому що вона там працює економістом. Ну і все - справу закрито. Кайф. А ви думали, буде справедливість?" - сказано в повідомленні.

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