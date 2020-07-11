Український громадський діяч Андрій Пальчевський отримав підтримку киян

Про це говорять результати соціологічного дослідження, проведеного у Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.

Згідно з отриманими даними, трійка фаворитів у жителів столиці виглядає наступним чином: діючий мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 23,9%, самовисуванець Андрій Пальчевський - його підтримка склала 22,6% і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко з 11,4% симпатій.

Зазначимо, що запекла боротьба за крісло мера Києва між Андрієм Пальчевським та Віталієм Кличком продовжується вже тривалий час.

Як пояснив голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, рейтинг Кличка останнім часом впав на 5%, зате Пальчевський наростив свій рейтинг приблизно на стільки ж. Це дозволило громадському діячеві фактично зрівнятися зі своїм головним опонентом. Пальчевський збільшує свою впізнаваність, завдяки активному коментуванню актуальних подій в Україні.

Напередодні виборів Пальчевський звернувся до мерів: "Я хотів звернутися до всіх мерів і особливо до мера міста Києва: "Ми заборонимо мерам міст влаштовувати ось ці ремонти доріг, які вони повинні робити протягом всього терміну, п'яти років, в останні 2-3 місяці перебування у владі. Дороги нам потрібні протягом 5 років, а не протягом двох місяців, коли ці мерзотники будуть обиратися".

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