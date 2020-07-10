В Києві можна купити автомобіль, на якому президент Володимир Зеленський їздив в серіалі "Слуга народу"

Як передає Politeka.net, оголошення про продаж з'явилися на просторах інтернету.

Мова йде про пікап Chevrolet Silverado 2005 року випуску. За словами продавців, саме ця машина брала участь у зйомках першого сезону серіалу "Слуга Народу". За сюжетом, вона належала охоронцю президента Василя Голобородька, якого зіграв Володимир Зеленський. У серіалі глава держави відмовився від кортежу, після чого катався разом зі своїм телеохранителем.

Автомобіль, який став знаменитим, продають за досить скромною ціною - 10 990 доларів. Приблизно в таку ж суму обійдеться будь-який інший автомобіль цього класу. Крім того, автори оголошення згодні обміняти машину на іншу з доплатою або компенсацією за системою Trade-in.

У объявлени сказано, що будь-який бажаючий може прийти подивитися і випробувати іномарку в салоні за адресою вулиця Сумська, 2а.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський раптово переїхав з Києва на президентську дачу у Конча-Заспі. За інформацією ЗМІ, глава держави навіть продав свій будинок у столиці. Знімальна група фіксувала, як президентський кортеж автомобіль і його сім'ї залишав територію садиби.

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