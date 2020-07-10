В Киеве можно купить автомобиль, на котором президент Владимир Зеленский ездил в сериале "Слуга народа"

Как передает Politeka.net, объявление о продаже появились на просторах интернета.

Речь идет о пикапе Chevrolet Silverado 2005 года выпуска. По словам продавцов, именно эта машина принимала участие в съемках первого сезона сериала "Слуга Народа". По сюжету, она принадлежала охраннику президента Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский. В сериале глава государства отказался от кортежа, после чего катался вместе со своим телеохранителем.

Автомобиль, ставший знаменитым, продают по довольно скромной цене - 10 990 долларов. Примерно в такую же сумму обойдется любой другой автомобиль этого класса. Кроме того, авторы объявления согласны обменять машину на другую с доплатой или компенсацией по системе Trade-in.

В объявлени сказано, что любой желающий может придти посмотреть и опробовать иномарку в салоне по адресу улица Сумская, 2а.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский внезапно переехал из Киева на президентскую дачу в Конча-Заспе. По информации СМИ, глава государства даже продал свой дом в столице. Съемочная группа неоднократно фиксировала, как президентский кортеж и автомобиль его семьи покидал территорию усадьбы.

Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».

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