Цифри говорять самі за себе

Український громадський діяч Андрій Пальчевський впевнено випереджає суперників, згідно з соціологічним дослідженням

Результати опитування показали, що перші дві позиції зайняли діючий мер Києва Віталій Кличко і самовисуванець Андрій Пальчевський.

23,9% респондентів готові віддати свої голоси за Кличка, якби вибори відбулися вже зараз. 22,6% киян бачать мером Пальчевського.

Інші можливі претенденти відстають з великою різницею: Микола Томенко (11,3%), Сергій Притула (6,5%), Андрій Білецький (5,7%), Олександр Омельченко (5,5%) і Олександр Ткаченко (3,8%).

Соцдослідження було проведено в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.

Експерти Центру зазначили, що за час карантину рейтинг Кличка впав на 5%, в той же час у Пальчевського приблизно на стільки ж він виріс. Останній нарощує впізнаваність, завдяки коментуванню всіх актуальних процесів, що відбуваються в країні. Пальчевський, як відомо, є частим гостем різноманітних суспільно-політичних телепрограм.

Зокрема, багато українців прислухаються до думки Пальчевського з приводу карантину та епідемії.

Громадський діяч звинуватив уряд в іграх з життями людей.

"Наші керівники завжди вибирають тонку грань між тим, скільки українців помре від голоду і скільки українців помре від вірусу. І ось в залежності від настрою, коли вони відчувають, що вже напартачили занадто багато, вони розповідають нам про лабораторії, на які виведені сотні мільйонів гривень... Я вас запевняю: там фальсифікат на фальсифікат", - уточнив Пальчевський.

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