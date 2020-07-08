У Києві активісти влаштували акцію протесту, заблокувавши рух на мості Метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний" в Facebook.

Зазначається, що під час протесту на мосту Метро сталася сутичка між учасниками акції та прибулими на місце правоохоронцями.

Правоохоронці силою відтіснили мітингарів з пішохідного переходу на тротуар, відновивши рух транспорту по Броварському проспекту і мосту Метро. Дехто з протестувальників почав вступати в конфлікт з поліцейськими, вигукуючи, щоб ті залишили їх у спокої. В результаті між правоохоронцями і протестуючими сталася бійка.

Деяких учасників протесту ​​затримали і посадили в поліцейський автобус.

Прессекретарка Дніпровського районного управління поліції Києва Анна Шевчук повідомила, що затримано двох "найактивніших активістів", їх відправили в територіальний відділ поліції.

Акція протесту на мості Метро почалася сьогодні, 8 липня. Через дії активістів рух транспорту було заблоковано.

Українські ЗМІ повідомляють, що міст перекрили люди, які протестують через недобудований ЖК в районі станції метро "Деміївська" і в інших районах Києва. Загальна кількість протестуючих - близько 70 осіб. Вони вимагали від влади вирішити проблему незавершеного будівництва.

Наразі рух мостом Метро відновлено. Поліція стримує мітингувальників на тротуарі.

Нагадаємо, одесити збунтувалися в розпал спеки, рух заблоковано: кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий протест спалахнув під ОДА в Одесі, люди стягнули покришки: кадри з місця.

Також Politeka писала про масштабний бунт в центрі Києва, тисячі людей рушили до Офісу Зеленського: кадри з місця подій.