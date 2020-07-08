У Києві активісти влаштували акцію протесту, заблокувавши рух на мості Метро
Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Київ оперативний" в Facebook.
Зазначається, що під час протесту на мосту Метро сталася сутичка між учасниками акції та прибулими на місце правоохоронцями.
Правоохоронці силою відтіснили мітингарів з пішохідного переходу на тротуар, відновивши рух транспорту по Броварському проспекту і мосту Метро. Дехто з протестувальників почав вступати в конфлікт з поліцейськими, вигукуючи, щоб ті залишили їх у спокої. В результаті між правоохоронцями і протестуючими сталася бійка.
Закоханий "Холостяк" Макс Михайлюк показав свою справжню дівчину і поплатився: "Слабкість до розкачаних"
Масштабна втрата пенсій, українців терміново попередили: "Впродовж 30 днів..."
Дуа Липа впустила груди з неслухняного бікіні і без сорому показала фото: небезпечний ракурс
Новий обман з картами українців, "касир" Приватбанку розкрила схему: "Таємно підключають..."
Деяких учасників протесту затримали і посадили в поліцейський автобус.
Прессекретарка Дніпровського районного управління поліції Києва Анна Шевчук повідомила, що затримано двох "найактивніших активістів", їх відправили в територіальний відділ поліції.
Акція протесту на мості Метро почалася сьогодні, 8 липня. Через дії активістів рух транспорту було заблоковано.
Українські ЗМІ повідомляють, що міст перекрили люди, які протестують через недобудований ЖК в районі станції метро "Деміївська" і в інших районах Києва. Загальна кількість протестуючих - близько 70 осіб. Вони вимагали від влади вирішити проблему незавершеного будівництва.
Наразі рух мостом Метро відновлено. Поліція стримує мітингувальників на тротуарі.
Нагадаємо, одесити збунтувалися в розпал спеки, рух заблоковано: кадри з місця.
Як повідомляла Politeka, масовий протест спалахнув під ОДА в Одесі, люди стягнули покришки: кадри з місця.
Також Politeka писала про масштабний бунт в центрі Києва, тисячі людей рушили до Офісу Зеленського: кадри з місця подій.