Мер Києва Віталій Кличко пояснив поганий стан доріг та мостів в українській столиці

Як повідомляє Politeka.net, він написав про це в Facebook і нарвався на критику киян.

"Багато незручностей виникло із-за ремонту у Північного мосту. Там триває асфальтування розв'язки на перетині проспектів Степана Бандери та Героїв Сталінграда. Протягом найближчих кількох днів, там повинні облаштувати три шари асфальту. До 10 серпня рух розв'язкою плануємо повністю відновити", - заявив Віталій Кличко.

За словами київського мера, всі аварійні об'єкти дісталися йому від попередників.

"Ви знаєте, що у спадок, окрім розбитих доріг, нам дісталися і аварійні мости і шляхопроводи. Таких сьогодні в місті - майже 70 Деякі з них не бачили ремонту з часу побудови. А це - 50-60 років", - виправдався Кличко.

Користувачі соціальних мереж обурилися словами градоначальника і нагадали, що він вже давно займає своє крісло і за цей час міг би виправити ситуацію:

"У спадок отримали розбиті мости і дороги? Віталію Володимировичу, скільки часу ви вже займаєте свою посаду, щоб говорити про спадщину?"; "Віталій, Південний міст кияни будуть ремонтувати щороку за свій рахунок?"; "У нас чомусь стерті всі з розмітки доріг. Навіть у часи Януковича я бачила пішохідні переходи та розділові лінії. Тепер їх просто немає. Чому?"; "На маяковського 12 робили капітальний ремонт асфальту біля будинку. Зробили одну третину і поїхали. Хто відповідає за таку роботу? Кому скаржитися?"; "А ті люки над асфальтовим покриттям на оновленому Борщагівському прольоті - це спецом для ремонту машин і коліс? Або для збільшення смертей на дорогах? Я такого не бачив ніде і ніколи"; "Це просто ганьба, так знущатися над Людьми, якщо вони тонуть в пробках!! Тому що Підрядник свій, то можна рік робити??? Не хочуть наші робити, наймайте китайців! За 15 днів вже б було готове!!".

Нагадаємо, Кличко зчепився з відомим екстремалом на мосту, перейшовши на нецензурну лайку: відео.

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.