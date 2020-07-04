Андрій Пальчевський - фаворит серед киян на посаду мера столиці

Про це пише Politeka.net.

Такий висновок можна зробити після результатів соцдослідження, яке було проведено в Києві з 13 по 17 травня ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

В числі лідерів опинився і український громадський діяч Андрій Пальчевський.

На першому місці опинився нинішній градоначальник Віталій Кличко. За нього готові проголосувати 23,9% опитаних. Хоча як розповідає соціолог Микола Спірідонов, останнім часом рейтинг Кличка впевнено йде на дно.

Андрій Пальчевський в цьому дослідженні посів друге місце. Громадського діяча на майбутніх виборах готові підтримати 22,6% опитаних киян.

Третє, четверте і п'яте місця розподілилися наступним чином:

Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергій Притула ("Голос") - 6,5%

Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував результати проведеного в Києві соцдослідження.

За його словами, рейтинг чинного мера Кличко впав на 5%, тоді як у Пальчевського виріс на стільки ж. Експерт зазначив, що тим самим Пальчевський майже зрівнявся зі своїм головним суперником перед новими местыми виборами.

І феномен падіння рейтингу Віталія Кличка, як розповідають експерти, легко пояснити. Чинний мер втрачає підтримку серед киян в тому числі і через постійні брифінгів, з допомогою яких він намагається піаритися.

Нагадаємо, що Пальчевський поставив на місце іноземних послів

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