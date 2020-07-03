За даними столичних правоохоронців, біля магазину на Троєщині під час конфлікту зловмисник наніс численні вогнепальні поранення місцевому жителю. Непритомного потерпілого госпіталізували до лікарні, де він три доби перебував у комі. Стрілку вже оголосили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака, звідки, як повідомили поліції лікарі, 33-річного чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями в різні частини тіла. Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака, звідки, як повідомили поліції лікарі, 33-річного чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями в різні частини тіла.



На місці події поліцейські вилучили відео з камер спостереження для вивчення.

Потерпілий розповів, що біля магазину у нього виник конфлікт з "наочно знайомим", після чого той дістав зброю і здійснив близько восьми пострілів в свого опонента.



Поліцейські затримали стрілка за місцем його проживання, де також був виявлений пістолет з патронами, який слідчі відправили на експертизу. Зловмисником виявився 44-річний киянин, раніше судимий.

За даним фактом у Києві слідчий відділ Деснянського управління поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі. Фігуранту справи вже оголосили про підозру.