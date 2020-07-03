У Києві на Троєщині чоловік наніс вогнепальні поранення місцевому жителю
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Національної поліції.
 
За даними столичних правоохоронців, біля магазину на Троєщині під час конфлікту зловмисник наніс численні вогнепальні поранення місцевому жителю. Непритомного потерпілого госпіталізували до лікарні, де він три доби перебував у комі. Стрілку вже оголосили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент стався на вулиці Оноре де Бальзака, звідки, як повідомили поліції лікарі, 33-річного чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями в різні частини тіла. 

На місці події поліцейські вилучили відео з камер спостереження для вивчення. 
 
Потерпілий розповів, що біля магазину у нього виник конфлікт з "наочно знайомим", після чого той дістав зброю і здійснив близько восьми пострілів в свого опонента.

Поліцейські затримали стрілка за місцем його проживання, де також був виявлений пістолет з патронами, який слідчі відправили на експертизу. Зловмисником виявився 44-річний киянин, раніше судимий.

За даним фактом у Києві слідчий відділ Деснянського управління поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі. Фігуранту справи вже оголосили про підозру.
 
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