У Києві були побиті цілих п'ять температурних рекордів

Як повідомляє Politeka.net, про це написала прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Середньомісячна температура повітря червня в Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище кліматичної норми. За рейтингом найтепліших за 140 років нинішній червень посів шосте місце", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цілих вісім днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С. найспекотніше було 11 числа, тоді максимальна температура після полудня піднялася до +33,3°C

Раніше ми писали, що київська поліція почала вриватися в маршрутки і штрафувати пасажирів за порушення карантину.

Мер Києва Віталій Кличко розповів подробиці під час онлайн брифінгу.

За словами глави української столиці, патрульна поліція стежить за дотриманням карантинних обмежень в громадському транспорті. Зокрема, перевіряє маршрутки - всі пасажири сидять в масках. За червень правоохоронці спіймали десятки порушників, яким загрожують чималі штрафи за недотримання заходів безпеки в салоні.

"Вони вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи по кількості пасажирів і масочного режиму в транспорті. Штраф за порушення передбачено від 17 до 34 тисяч гривень. За останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників", - відзвітував Віталій Кличко.

Київський мер додав, що комунальники проводять рейди, перевіряючи санітарно-епідеміологічні умови в маршрутках. За два тижні вони склали більше десятка актів щодо приватних перевізників, а при повторному порушенні місто просто розірве з ними договори. Віталій Кличко закликав всіх киян надягати маски та дотримуватися обмежень.

Нагадаємо, посилення карантину в Києві, Ляшко зробив екстрену заяву: "Ми не дозволяємо...".

Також ми писали, що піар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.