КМДА планує перенести запуск єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва

Як передає Politeka.net, про намір відкласти процес повідомила прес-служба столичної адміністрації.

Е-квиток в Києві намагаються впровадити ще з 2018 року, але постійно виникають якісь перешкоди. Так нещодавно в КМДА повідомили, що усе відбудеться вже з 1 липня 2020 року, але тепер запровадження системи знову вирішили відтермінувати до 1 січня 2021 року. За словами заступника голови адміністрації Марини Хонди, причина полягає в іногородніх пільговиків, які не зможуть їздити безкоштовно після запуску єдиного квитка у Києві.

Справа в тому, що одержувачі пільг зі столиці можуть оформити "Картку киянина" і їздити завдяки їй. КМДА, в свою чергу, компенсує вартість поїздки перевізникам з міського бюджету. А от на пасажирів з інших населених пунктів гроші не виділяються.

"Ми вважаємо соціальною несправедливістю для пільговиків з інших регіонів України, яким доведеться платити власні гроші за проїзд з введенням єдиного електронного квитка. Столичний бюджет цих витрат покрити не може", - заявила Марина Хонда. - "Столиця врахує рекомендації чиновників і відкладе введення електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішене".

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