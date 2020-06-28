Український громадський діяч Андрій Пальчевський складає гідну конкуренцію діючому меру столиці Віталію Кличкові
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня. Киянам запропонували відповісти на питання, кого вони бачать на посаді мера, якби вибори відбулися вже сьогодні.
Згідно з отриманими даними, в лідери вибилися Віталій Кличко і самовисуванець Андрій Пальчевський - з мінімальним розривом. Так, Кличка готові підтримати 23,9% респондентів, а Пальчевського - 22,6%.
Далі можливі претенденти розташувалися в наступному порядку:
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- Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%
- Сергій Притула ("Голос") - 6,5%
- Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.
Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував результати соцдослідження. За його словами, рейтинг Кличка впав на 5%, тоді як у Пальчевського виріс на стільки ж.
"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів... тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такій заочній боротьбі", - підкреслив експерт.
Інший аналітик Микола Спірідонов, назвав падіння популярності Кличка прогнозованою подією і пояснив, які саме чинники вплинули на цю ситуацію:
«Далі починається піар-чехарда навколо цього. Перший приходить в білій сорочці схожа на боксера людина. Другий швидко з лимонами приїжджає, роздає маски. Скільки ми будемо на це дивитися? У нас повинні бути створені спеціальні центри! Подібного роду аварії будуть завжди. Повинні бути спеціальні споруди, куди можна в разі необхідності переселити людей», - заявив громадський діяч.
Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського з-за слів про другий термін: «Швидко прийшов апетит під час їжі».
Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".