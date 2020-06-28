Український громадський діяч Андрій Пальчевський складає гідну конкуренцію діючому меру столиці Віталію Кличкові

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня. Киянам запропонували відповісти на питання, кого вони бачать на посаді мера, якби вибори відбулися вже сьогодні.

Згідно з отриманими даними, в лідери вибилися Віталій Кличко і самовисуванець Андрій Пальчевський - з мінімальним розривом. Так, Кличка готові підтримати 23,9% респондентів, а Пальчевського - 22,6%.

Далі можливі претенденти розташувалися в наступному порядку:

Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергій Притула ("Голос") - 6,5%

Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував результати соцдослідження. За його словами, рейтинг Кличка впав на 5%, тоді як у Пальчевського виріс на стільки ж.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів... тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такій заочній боротьбі", - підкреслив експерт.

Інший аналітик Микола Спірідонов, назвав падіння популярності Кличка прогнозованою подією і пояснив, які саме чинники вплинули на цю ситуацію: