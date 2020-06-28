Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский составляет достойную конкуренцию действующему мэру столицы Виталию Кличко

Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая. Киевлянам предложили ответить на вопрос, кого они видят на посту мэра, если бы выборы состоялись уже сегодня.

Согласно полученным данным, в лидеры выбились Виталий Кличко и самовыдвиженец Андрей Пальчевский - с минимальным разрывом. Так, Кличко готовы поддержать 23,9% респондентов, а Пальчевского - 22,6%.

Далее возможные претенденты расположились в следующем порядке:

Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергей Притула ("Голос") - 6,5%

Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.

Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал результаты социсследования. По его словам, рейтинг Кличко упал на 5%, тогда как у Пальчевского вырос на столько же.

"Показатель Виталия Кличко упал аж на 5%. Зато результат Андрея Пальчевского стабильно растет. Он как раз прибавил 5% голосов... То есть, сейчас можем констатировать, что он почти сравнялся с Кличко в такой заочной борьбе", - подчеркнул эксперт.

Другой аналитик Николай Спиридонов, назвал падение популярности Кличко прогнозируемым событием и объяснил, какие именно факторы повлияли на эту ситуацию: