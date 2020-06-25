25 червня поліцейські зупинили в парку Києва активістів, які критикують команду президента Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka.net, про інцидент у Facebook повідомили представники громадської організації "Відсіч". Вони також зняли відбувається на відео (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

За словами джерела, групу активістів затримали на розі вулиць Інститутська та Шовковична. Правоохоронці зупинили громадян з метою скласти адміністративний протокол за розміщення листівок, але довго не могли визначитися, з якої саме причини. А коли активісти намагалися піти, вони кричали "Стійте на місці!" і хапали їх за руки.

"Переслідування за критику Зе. Прямо зараз на вул. Інститутській, 17 у Києві поліція намагається затримати наших активістів за нібито порушення карантину то карантину, то чи правил благоустрою (схоже, не можуть визначитися, що "пришити"). Вгадайте, які листівки мають при собі активісти? - Так, з критикою Зе", - пише "Відсіч".

Пізніше активісти повідомили, що правоохоронці просто утримують їх на місці. На відео можна помітити, як поліцейські загрожують відвести ділянку. Більш того, співробітники складаються в підрозділі особливого призначення:

"Самі поліцейські зізналися, що є спецназівцями. 5 спецназівців затримують 2 активістів, не дають їм піти, не складають протоколи, просто утримують на місці".

Затримання активістів "Відсічі" за листівки проти Зеленського Затримання активістів "Відсічі" за листівки проти Зеленського _______________ ✿ Нашу листівку можна роздрукувати і поширювати самотужки https://drive.google.com/drive/folders/18_rjPR_bpgguncNUN7p0DoD9BofgIPXY?usp=sharing ✿ Також ви можете написати нам і ми надішлемо вам листівки для поширення безплатно ✿ А ще ви можете проспонсорувати друк 4441114430324937 Moно 4731185617742454 Приват Ігнатенко Петро Олександрович Gepostet von Відсіч am Mittwoch, 24. Juni 2020

За інформацією громадських діячів, поліцейські склали протокол і відпустили людей майже через три години, коли приїхала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, Кличко вирішив вирішив вивести на вулиці столиці спецполицию: "Утримувати за рахунок киян".

Також ми писали, що Кличко насмішив киян новим перлом, ганьба потрапив на відео: "Пустун".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.