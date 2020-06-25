25 июня полицейские остановили в парке Киева активистов, критикующих команду президента Владимира Зеленского
Как сообщает Politeka.net, об инциденте в Facebook сообщили представители общественной организации "Відсіч". Они также сняли происходящее на видео (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).
По словам источника, группу активистов задержали на углу улиц Институтская и Шелковичная. Правоохранители остановили граждан с целью составить административный протокол за размещение листовок, но долго не могли определиться, по какой именно причине. А когда активисты пытались уйти, они кричали "Стойте на месте!" и хватали их за руки.
"Преследование за критику Зе. Прямо сейчас на ул. Институтской, 17 в Киеве полиция пытается задержать наших активистов за якобы нарушение карантина то ли карантина, то ли правил благоустройства (похоже, не могут определиться, что "пришить"). Угадайте, какие листовки имеют при себе активисты? - Да, с критикой Зе", - пишет "Відсіч".
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Позднее активисты сообщили, что правоохранители просто удерживают их на месте. На видео можно заметить, как полицейские угрожают отвести в участок. Более того, сотрудники состоят в подразделении особого назначения:
"Сами полицейские признались, что являются спецназовцами. 5 спецназовцев задерживают 2 активистов, не дают им уйти, не составляют протоколы, просто удерживают на месте".
По информации общественников, полицейские составили протокол и отпустили людей почти через три часа, когда приехала следственно-оперативная группа.
Напомним, Кличко решил решил вывести на улицы столицы спецполицию: "Содержать за счет киевлян".
Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".
Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.