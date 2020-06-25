25 июня полицейские остановили в парке Киева активистов, критикующих команду президента Владимира Зеленского

Как сообщает Politeka.net, об инциденте в Facebook сообщили представители общественной организации "Відсіч". Они также сняли происходящее на видео (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

По словам источника, группу активистов задержали на углу улиц Институтская и Шелковичная. Правоохранители остановили граждан с целью составить административный протокол за размещение листовок, но долго не могли определиться, по какой именно причине. А когда активисты пытались уйти, они кричали "Стойте на месте!" и хватали их за руки.

"Преследование за критику Зе. Прямо сейчас на ул. Институтской, 17 в Киеве полиция пытается задержать наших активистов за якобы нарушение карантина то ли карантина, то ли правил благоустройства (похоже, не могут определиться, что "пришить"). Угадайте, какие листовки имеют при себе активисты? - Да, с критикой Зе", - пишет "Відсіч".

Позднее активисты сообщили, что правоохранители просто удерживают их на месте. На видео можно заметить, как полицейские угрожают отвести в участок. Более того, сотрудники состоят в подразделении особого назначения:

"Сами полицейские признались, что являются спецназовцами. 5 спецназовцев задерживают 2 активистов, не дают им уйти, не составляют протоколы, просто удерживают на месте".

Затримання активістів "Відсічі" за листівки проти Зеленського Затримання активістів "Відсічі" за листівки проти Зеленського _______________ ✿ Нашу листівку можна роздрукувати і поширювати самотужки https://drive.google.com/drive/folders/18_rjPR_bpgguncNUN7p0DoD9BofgIPXY?usp=sharing ✿ Також ви можете написати нам і ми надішлемо вам листівки для поширення безплатно ✿ А ще ви можете проспонсорувати друк 4441114430324937 Moно 4731185617742454 Приват Ігнатенко Петро Олександрович Gepostet von Відсіч am Mittwoch, 24. Juni 2020

По информации общественников, полицейские составили протокол и отпустили людей почти через три часа, когда приехала следственно-оперативная группа.

Напомним, Кличко решил решил вывести на улицы столицы спецполицию: "Содержать за счет киевлян".

Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.