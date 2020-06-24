У центрі Києва чоловік накинувся з тесаком на людей, які заважали йому проїхати на машині

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис події опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" на Facebook.

Як повідомляють очевидці, неабиякий конфлікт розігрався у дворі на вулиці Костьольній. Вантажний фургон перегородив виїзд через арку, поки співробітники розвантажували речі. Це дуже не сподобалося водій автомобіля BMW. Під час словесної перепалки він дістав мачете і початку грожать опонентам.

"Йому було сказано, що протягом найближчих 3 хвилин фургончик поїде і дасть водієві BMW спокійно проїхати у двір через арку. Але його це не влаштувало і він почав словесну перепалку, а потім вистрибнув з машини і спробував вдарити водія фургончика мачете", - повідомляють очевидці.

Як можна помітити на відео, водій фургона і сам провокував буйного співрозмовника. Він навіть розбив ногою дзеркало на BMW, коли чоловік з тесаком намагався від'їхати. В результаті останній накинувся на ворога і завдав йому травми. Тепер в ситуації будуть розбиратися поліцейські.

Аккуратно! Нецензурная брань! Предистория конфликта: фургончик был припаркован в арке на пару минут для выгрузки вещей. Один сотрудник пошёл относить вещи. Водитель #BMW (#KA3099AB), пытаясь попасть в арку, начал словесную перепалку. Ему было сказано, что в течении ближайших 3 минут фургончик уедет и даст водителю BMW спокойно проехать во двор через арку. Но, его это не устроило и он начал словесную перепалку, затем выпрыгнул из машины и попытался ударить водителя фургончика мачете. Он успел (вне видео) нанести пару косвенных ударов по руке и туловищу. На водителя BMW было написано заявление в полицию, побои сняты. Киев, Ул. Костёльная 6 Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 23. Juni 2020

"Він встиг (поза відео) нанести кілька непрямих ударів по руці і тулуба. На водія BMW було написано заяву в поліцію, зняті побої", - пишуть автори ролика.

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