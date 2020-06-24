У центрі Києва чоловік накинувся з тесаком на людей, які заважали йому проїхати на машині
Як повідомляє Politeka.net, відеозапис події опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" на Facebook.
Як повідомляють очевидці, неабиякий конфлікт розігрався у дворі на вулиці Костьольній. Вантажний фургон перегородив виїзд через арку, поки співробітники розвантажували речі. Це дуже не сподобалося водій автомобіля BMW. Під час словесної перепалки він дістав мачете і початку грожать опонентам.
"Йому було сказано, що протягом найближчих 3 хвилин фургончик поїде і дасть водієві BMW спокійно проїхати у двір через арку. Але його це не влаштувало і він почав словесну перепалку, а потім вистрибнув з машини і спробував вдарити водія фургончика мачете", - повідомляють очевидці.
Гаряча зірка фільмів "Квартал 95" повністю роздяглася і показала розваги: "Богиня квітів"
Відмова в обслуговуванні та блокування рахунків: Нацбанк приголомшив новими правилами, повний список
Відпочилий Балан нагадав про себе жарким фото в новому іміджі: "Кароль щастя упускає"
Масштабна облава чекає одержувачів пенсій і субсидій: кого змусять повернути гроші
Як можна помітити на відео, водій фургона і сам провокував буйного співрозмовника. Він навіть розбив ногою дзеркало на BMW, коли чоловік з тесаком намагався від'їхати. В результаті останній накинувся на ворога і завдав йому травми. Тепер в ситуації будуть розбиратися поліцейські.
"Він встиг (поза відео) нанести кілька непрямих ударів по руці і тулуба. На водія BMW було написано заяву в поліцію, зняті побої", - пишуть автори ролика.
Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.
Як повідомляла Politeka, "ядерний гриб" піднявся над Києвом, термінове заяву МНС: "Радимо не панікувати і...".
Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів в Києві, з'їхалися силовики: кадри ПП.