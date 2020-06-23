Громадський діяч Андрій Пальчевський буде незалежним кандидатом на майбутніх місцевих виборах

Про це пише Telegram-канал "Київ владу".

За інформацією каналу, Офіс президента України пропонував громадському діячеві Андрію Пальчевському стати сателітом поточної влади.

Проте, Андрій Пальчевський не тільки відмовив Офісу президента, але і не захотів приймати пропозиції скандально відомого Дениса Комарницького (екс-депутат Київради), зробивши акцент на чесності і відкритості.

"... Мабуть, особисті амбіції і наявність грошей дають йому можливість створення образу незалежного кандидата", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Також ми розповідали, що Андрій Пальчевський став фаворитом в боротьбі за крісло мера Києва. Так, громадський діяч обійшов всіх суперників і зайняв перше місце по голосам в анонімному соцопитуванні, який проводився в Telegram-каналі Kyiv Live.

В цьому опитуванні громадський діяч і самовисуванець Андрій Пальчевський набрав 25% голосів киян.

У трійку лідерів крім нього потрапили чинний мер Віталій Кличко (24%) і шоумен Сергій Притула (16%).

Раніше громадський діяч Андрій Пальчевський жорстко пройшовся по президенту Зеленському.

Зокрема, він анонсував українцям важливі зміни в політичному житті України вже цієї осені. Пальчевський зазначив, що на попередніх виборах українці проголосували за телевізійного персонажа, а не реальну особистість.

«Він грав розумного, і чужі слова читав. Він чужий жарт читав на каналі… Люди ж не розуміють. Телебачення – це мистецтво маніпуляції», - заявив громадський діяч.

При цьому він прогнозує, що на майбутньому голосуванні ситуація буде іншою.

«Епоха дорослішання, мені здається, почнеться восени. І по цьому, коли ви говорите, з'являться якісь політичні сили і так далі… Так. Я думаю, не одна. І в цей раз буде більш серйозне голосування», - впевнено підкреслив Пальчевський.

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