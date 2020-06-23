Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого під завалами житлового будинку в Києві

Як передає Politeka.net, фатальну інформацію підтвердила прес-служба ДСНС.

Таким чином, рятувальники з початку робіт з-під завалів витягли тіла п'ятьох загиблих.

"Станом на 3:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 р., якого впізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів витягнуто тіла 5 чоловік: двох жінок 1943 р. і 1974 р., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р., 1976 р.", - йдеться в повідомленні прес-служби.



У відомстві також наголосили, що на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них від ДСНС 19 од. техніки та 91 чол. особового складу у тому числі 1 кінологічний розрахунок.

Раніше ми розповідали про трагедію, яка сталася в Києві вранці 21 червня. В десятиповерховому будинку прогримів потужний вибух, в результаті чого сталося обвалення відразу чотирьох поверхів.

Вже через 10 хвилин після отримання сигналу підрозділу ДСНС приступили до пошуку і порятунку людей: з нещасливого під'їзду евакуювали 23 людини, з-під завалу вдалося розблокувати ще трьох.

У перший день роботи рятувальникам вдалося знайти тіла трьох загиблих. Про четверту жертву рятувальники поінформували вчора, 22 червня, пізно ввечері.

Відомо, що в результаті вибуху в житловому будинку 18-річна Анастасія осиротіла, втративши трьох рідних (маму, батька і брата).

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки втратила маму, а ввечері я дізналася, що вона втратила брата, й батька", - розповіла сусідка.

З'ясувалося, що Настя була у ванній в момент вибуху і встигла вибігти. Правда, звичайно, ні речей, ні документів не взяла.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.

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