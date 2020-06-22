Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко оскандалився з подарунками на місці вибуху в Києві
Як повідомляє Politeka.net, політик вирішив роздати постраждалим киянам лимони і вологі серветки. Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Сергій Руденко.
"Коля Тищенко привіз потерпілим на Позняки, де стався вибух у житловому будинку, лимони. Лимонів! Олень і котлета в одному флаконі, прости Господи!" - зазначив автор.
Користувач Марина Пьетцух опублікувала відеоролик, на якому Микола Тищенко дійсно спілкується з людьми і роздає їм лимони. Які привіз, судячи з усього, у сміттєвих пакетах. Нардеп запропонував киянам лимони розрізати і видавлювати сік у воду. Нібито, це допомагає боротися зі стресом. Автор відео зазначає, що ножа на місці події не знайшлося, тому постраждалі залишилися без лимонаду.
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Користувачі соціальних мереж обурилися вчинком Миколи Тищенка в коментарях:
"Залишки з "Велюру"? Щоб не викидати?"; "Не маю слів, одні матюки"; "Це, к*рва, щоб не посміхалися?"; "Після того як вибухнула твій дім, у тебе тепер є тільки одна проблема - авітаміноз!!!"; "Постраждалым потрібен лимон грн на нову хату, а він мабуть не зрозумів радників і привіз лимончики, це все що можна від нього очікувати. Дурень не додумався ще притягти кавовий автомат"; "Боже, вони нас за стадо вважають, який жах, лимони, це, що. Як плювок людям!!!"; "Ну що було в ресторані, те й привіз"; "Краще б нагодував їх у своєму ресторані".
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