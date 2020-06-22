Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко оскандалився з подарунками на місці вибуху в Києві

Як повідомляє Politeka.net, політик вирішив роздати постраждалим киянам лимони і вологі серветки. Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Сергій Руденко.

"Коля Тищенко привіз потерпілим на Позняки, де стався вибух у житловому будинку, лимони. Лимонів! Олень і котлета в одному флаконі, прости Господи!" - зазначив автор.

Користувач Марина Пьетцух опублікувала відеоролик, на якому Микола Тищенко дійсно спілкується з людьми і роздає їм лимони. Які привіз, судячи з усього, у сміттєвих пакетах. Нардеп запропонував киянам лимони розрізати і видавлювати сік у воду. Нібито, це допомагає боротися зі стресом. Автор відео зазначає, що ножа на місці події не знайшлося, тому постраждалі залишилися без лимонаду.

Лимони були, шоб лимонад робити, але ножа не найшли. Gepostet von Mariana Pietsukh am Sonntag, 21. Juni 2020

Користувачі соціальних мереж обурилися вчинком Миколи Тищенка в коментарях:

"Залишки з "Велюру"? Щоб не викидати?"; "Не маю слів, одні матюки"; "Це, к*рва, щоб не посміхалися?"; "Після того як вибухнула твій дім, у тебе тепер є тільки одна проблема - авітаміноз!!!"; "Постраждалым потрібен лимон грн на нову хату, а він мабуть не зрозумів радників і привіз лимончики, це все що можна від нього очікувати. Дурень не додумався ще притягти кавовий автомат"; "Боже, вони нас за стадо вважають, який жах, лимони, це, що. Як плювок людям!!!"; "Ну що було в ресторані, те й привіз"; "Краще б нагодував їх у своєму ресторані".

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