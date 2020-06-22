В будинку на Позняках, що обвалився після вибуху, залишилися люди

Як повідомляє Politeka.net, про це прес-секретар ДСНС Світлана Водолага розповіла Telegram-каналу "PavlovskyNEWS".

21 червня у житловому будинку №41 на проспекті Григоренка у Києві стався вибух, в результаті якого частина будівлі обвалилася. За словами прес-секретаря, за ніч рятувальники не знайшли нових жертв катастрофи, але точно знають, що ще дві людини застрягли під завалами.

Зараз фахівці ДСНС призупинили операцію із-за ризику нового обвалення, на восьмому поверсі будинку встановили троси, щоб уникнути подальших обвалів, а також закріпили розпірки. Всередині працюють три рятувальники, які розбирають конструкції вручну.

"Сподівалися знайти ще двох чоловік, які ми точно знаємо, що вони знаходяться під завалами. Але нам не вдалося, тому що існував ризик для життя рятувальників. Зовнішня сторона, яка виходить на подвір'я, почала деформуватися", - заявила прес-секретар.

Рятувальники повідомили про трьох загиблих, ще 23 людини евакуювали трьох витягли з-під уламків. Світлана Водолага зазначила, що 45 осіб розмістили в санаторії, їх подальшу долю вирішать в КМДА. Крім того, пізньої ночі мешканців пустили переночувати в сусідній будинок під контролем рятувальників і поліцейських.

Раніше повідомлялося, що із-за вибуху газоповітряної суміші у будинку були зруйновані перекриття між четвертим та восьмим поверхами, будинок обвалилося практично наскрізь. Кілька квартир повністю знищені. Очевидці розповіли, що вибухова хвиля розбила скло в машинах, припаркованих поруч з будинком, а осколки розлетілися на 20 метрів.

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