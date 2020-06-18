Результати анонімного голосування показали, кого мешканці столиці хочуть бачити у кріслі мера

Як передає Politeka.net, опитування проводилося Телеграм-каналом Kyiv Live. Понад 223 тисячі осіб вибирали з можливих претендентів. Перше місце впевнено зайняв громадський діяч, самовисуванець, Андрій Пальчевський - за нього свої голоси віддали 25% респондентів. У спину йому дихає чинний мер Віталій Кличко з 24% підтримки, на третій сходинці розташувався Сергій Притула з 16% голосами.

У цілому картина виглядає таким чином:

Згідно з даними іншого опитування, проведеного в травні, підтверджуються ті ж результати - по суті, Пальчевксий і Кличко зрівняли свої шанси. Так, нинішнього мера готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. У той же час Пальчевського хочуть бачити градоначальником 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже знає, за кого проголосує.

Результати іншого соціологічного дослідження, проведеного з 10 по 15 червня, з приводу довіри до політиків, показали, що жителі столиці негативно ставляться до чиновників "старої влади". У той же час лідером, якому найбільше довіряють, виявився знову-таки Андрій Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, журналист Дмитро Гордон в ефірі програми "Максимум" припустив, що боротьба за крісло мера буде запеклою.

Гордон заявив, що за пару місяців до виборів "з'являться люди", які спутають Кличку всі карти, в результаті чого той може програти.

"Віталію Володимировичу доведеться важко, але він же чемпіон... буде бій. У всякому разі ми це побачимо через пару місяців. Буде весело", - заінтригував Гордон.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив феномен вірусу в Україні: "Ви помітили, що він зачіпає тільки простих людей?".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський вказав на величезну помилку влади: "Епідемія в Україні затягнеться через...".

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