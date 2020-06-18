17 червня невідомий чоловік обстріляв людей в Києві з пістолета
Як повідомляє Politeka.net, відео інциденту з'явилося в співтоваристві "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).
За даними очевидців, ввечері зловмисник відкрив стрілянину по перехожих на вулиці Тростянецька в Дарницькому районі, а потім втік у невідомому напрямку.
"На Тростянецькій якийсь мужик вийшов на вулицю, постріляв з травматичного пістолета людей і втік. Деталі уточнюються", - пишуть автори публікації.
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
Українців масово залишать без пенсій, правила виплат зміняться: "Доведеться працювати до..."
Аллу Пугачову, яка різко змінилася, порівняли з мумією: "Покажіть справжню зі зморшками потвору, але живу"
Як виглядав чоловік Івлєєвої з "Орла і решки" 10 років тому, фото порвало мережу: "Що за капітошка"
На опублікованих кадрах можна помітити, що на місце події з'їхалися співробітники поліції і бригада "швидкої допомоги". Судячи з усього, стрілець когось поранив.
Раніше в Києві після ДТП на Виноградарі почалася бійка, під час якої почали стріляти з пістолета. Як повідомили очевидці, вранці 11 липня автомобіль Volkswagen зачепив людину на пішохідному переході, і друзі постраждалого зажадали, щоб водій вибачився, однак той відмовився. Пішоходи вирішили провчити його силою.
"Поки вони билися, місцева алкоголічка вкрала сумку водія, де був пістолет і вистрілила", - повідомляють автори відео.
Нагадаємо, вибух прогримів в центрі Києва, все в диму: перші подробиці і кадри.
Як повідомляла Politeka, вибухи гримлять в центрі Києва, вулиці в диму: термінове заяву СБУ і кадри.
Також Politeka писала, що бунт спалахнув у Києві, озлоблена юрба перекрила рух: перші кадри з місця подій.