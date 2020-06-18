17 червня невідомий чоловік обстріляв людей в Києві з пістолета

Як повідомляє Politeka.net, відео інциденту з'явилося в співтоваристві "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

За даними очевидців, ввечері зловмисник відкрив стрілянину по перехожих на вулиці Тростянецька в Дарницькому районі, а потім втік у невідомому напрямку.

"На Тростянецькій якийсь мужик вийшов на вулицю, постріляв з травматичного пістолета людей і втік. Деталі уточнюються", - пишуть автори публікації.

На опублікованих кадрах можна помітити, що на місце події з'їхалися співробітники поліції і бригада "швидкої допомоги". Судячи з усього, стрілець когось поранив.

Раніше в Києві після ДТП на Виноградарі почалася бійка, під час якої почали стріляти з пістолета. Як повідомили очевидці, вранці 11 липня автомобіль Volkswagen зачепив людину на пішохідному переході, і друзі постраждалого зажадали, щоб водій вибачився, однак той відмовився. Пішоходи вирішили провчити його силою.

На Тростянецкой какой-то мужик вышел на улицу, пострелял с травматического пистолета людей и скрылся. Детали уточняются🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 17. Juni 2020

"Поки вони билися, місцева алкоголічка вкрала сумку водія, де був пістолет і вистрілила", - повідомляють автори відео.

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