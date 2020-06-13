Стало відомо, хто випереджає всіх конкурентів у гонці за крісло мера Києва

Про це пише Politeka.net, з посиланням на анонімне опитування, що проводилося в Telegram-каналі Kyiv Live. Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський, він випереджає Сергія Притулу і Віталія Кличка в перевагах виборців.

За умови проведення виборів у столиці найближчим часом журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського підтримали б 25% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

Шоумена Сергія Притулу підтримали б 16% таких опитаних, а нинішнього мера столиці України Віталія Кличка – 24%. У Миколи Томенка та Андрія Білецького підтримка невелика – 5%.

В результаті, перша п'ятірка ймовірних кандидатів зайняти пост столичного мера сформувалася наступним чином:

Андрій Пальчевський - 25%; Віталій Кличко - 24%; Сергій Притула ("Голос") - 16%; Микола Томенко ("Рідна країна") - 5%; Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5%.

18% опитаних відповіли, що готові віддати свій голос за нового кандидата. Рейтинги інших кандидатів – менше 5%. У соцопитуванні, який проводився в Telegram-каналі Kyiv Live, всього взяли участь більше 222 тисяч чоловік.