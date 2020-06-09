Жителі столиці зробили свій вибір, віддавши перевагу українському журналісту і політику Андрію Пальчевському

Як передає Politeka.net, думку киян з приводу того, кого вони хочуть бачити мером, запитували в телеграм-каналі Kyiv LIVE.

У трійку лідерів, судячи з результатів опитування, потрапили Андрій Пальчевський з підтримкою 25%, чинний мер Віталій Кличко - 24% і Сергій Притула - 16%. В опитуванні встигли прийняти участь понад 224 тисячі користувачів мережі.

Подібну картину - з запеклою боротьбою між Пальчевським і Кличком показало й соцдослідження, проведене в середині травня 2020 серед жителів столиці ГО "Центр суспільного розвитку ІНТЕР-АКЦІЯ".

Згідно з отриманими результатами, Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. Журналіста-самовисуванця Пальчевського - 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже знає точно, за кого буде голосувати.

Експерти звернули увагу на той факт, що порівняно з попередніми опитуваннями рейтинг чинного мера знизився на 5%, в той час як підтримка його найближчого суперника Пальчевського збільшилася на 5%.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрія Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такій заочній боротьбі", - зазначив експерт Юрій Лагутов.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський заявив, що настав час перейти від критики влади до реальних дій, заявивши, що має намір зібрати групу професіоналів, яка зайнялась би розвитком держави.

"Настає час, коли лаяти Зеленського та «зелену» команду вже непристойно. Все зрозуміло. Проїхали. Все, кінець. Упевнений, в Києві вони не наберуть 5%. У великих містах буде повний провал... Я хочу зайнятися створенням груп людей, які переходили б вже до справи", - уточнив журналіст.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив головну проблему з приватизацією в Україні

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про помилку, яка обернеться катастрофою

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив, в чому головна особливість столиці: «Київ на порозі великих змін».